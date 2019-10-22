القبض على 22 إرهابي استغلوا حادث مقتل محمود البنا لإثارة الرأي العام في مصر

الصباح الجديد ـ وكالات :

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن إلقاء القبض على 22 شخصا من عناصر جماعة الإخوان المصنفة إرهابية في مصر بعد «استغلالهم حادث مقتل الطالب محمود البنا فى إثارة الرأي العام».

وقالت الداخلية المصرية في بيان لها امس الثلاثاء، إنها «عثرت بحوزة المتهمين على ملصقات إثارية وأسلحة بيضاء و2 مسدسات صوت، لاستغلالها في قطع الطريق أمام المحكمة المعنية».

وكانت محكمة شبين الكوم، قد أجلت أولى جلسات محاكمة محمد راجح و3 آخرين، بعد اتهامهم بقتل الطالب محمود البنا نتيجة دفاعه عن فتاة في الشارع تم التحرش بها من قبل المتهمين، لجلسة 27 أكتوبر الجاري.

بالمقابل وصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية التي تجري على مدى يومين بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إنه من المقرر أن تشهد الزيارة عقد لقاء قمة بين السيسي وبوتين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات والأصعدة.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة بين البلدين، والروابط الوثيقة التي تجمع مصر وروسيا، وحرصهما على تدعيم التعاون الثنائي ومواصلة التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما سيعقد الرئيس المصري عددا من اللقاءات مع القادة والزعماء الأفارقة المشاركين في القمة، إلى جانب مشاركته في إطلاق المنتدى الاقتصادي الإفريقي – الروسي، الذي سيركز على عدد من المحاور لتنمية التعاون التجاري والعلاقات الاقتصادية بين روسيا ودول القارة السمراء.

وأوضح المتحدث الرسمي المصري أن القمة التي تعتبر الأولى من نوعها، ستتضمن جلستين عامتين، وسيصدر عنها إعلان ختامي، بهدف دعم وتعميق العلاقات بين القارة الإفريقية وروسيا.