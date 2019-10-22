اديبان عراقيان يفوزان بجائزة كتارا الدولية للرواية

فاز القاص والروائي هيثم بهنام بردى والروائي وارد بدر سالم بجائزة كتارا للرواية بدورتها الخامسة للعام الحالي والتي أعلن عن نتائجها مساء اليوم (الثلاثاء) وجاء فوز بردى بحسب اعلان اللجنة المنظمة للجائزة عن روايته المعنونة بالعهد ضمن فئة الرواية غير المنشورة والموجّهة للفتيان، ومن بين (147) رواية، حسب ما جاء في الموقع الرسمي للجائزة.

وحصل السالم الجائزة عن روايته (المخطوفة) ضمن فئة الرواية غير المنشورة ومن بين (999) رواية، وفاز بردى عن روايته (العهد) ضمن فئة الرواية غير المنشورة والموجّهة للفتيان، ومن بيـن (147) روايـة.

الجدير بالذكر ان جائزة كتارا الدولية للرواية، تعد أهم الجوائز العربية التي تعنى بالأدب وكتّابه، وينحدر بردى من بلدة بغديدا وله عشرات الكتب التي تنوعت بين مجاميع قصصية وروايات بينما حظيت كتاباته بالكثير من الاصداء لدى النقاد في العراق والوطن العربي .