الوطني بطموح الفوز يواجه نظيره هونغ كونغ

اليوم في ملعب البصرة الدولي

بغداد ـ الصباح الجديد:

يشهد ملعب البصرة الدولي في الساعة 7 من مساء اليوم الخميس مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره منتخب هونك كونك ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة التي تضم ايضا منتخبات، إيران والبحرين وكمبوديا.

وذكر الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، انه اسند مهمة قيادة مباراة منتخبنا الوطني وهونغ كونغ اليوم إلى طاقم دولي من الإمارات بقيادة عــمار الجُنيبي.

ويدخل منتخبنا الوطني مباراة اليوم بطموح الفوز، سيما انه تعادل بهدف لمثله في مباراته الاولى امام البحرين في ملعب البحرين، اذ يسعى فريقنا الوطني لتحقيق النجاح وكسب نقاط المواجهة لتعزيز رصيده في سلم ترتيب المجموعة بقيادة المدرب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش.

وتألفت تشكيلة منتخبنا الوطني في مواجهة هونغ كونغ، من، محمد حميد ومحمد صالح وفهد طالب وعلاء مهاوي ومصطفى محمد وضرغام إسماعيل واحمد إبراهيم وسعد ناطق وميثم جبار وعلي فائز وصفاء هادي وامجد عطوان ومحمد قاسم وابراهيم بايش وعلاء عباس وعلاء عبد الزهرة، والمحترفون ريبين سولاقا وهمام طارق واحمد ياسين وبشار رسن ومهند علي وجيلون حمد.. ويحتل منتخب العراق، المركز الثالث في ترتيب مجموعته برصيد نقطة واحدة، بفارق 3 نقاط عن البحرين صاحب الصدارة.

من جانبها، اعلنت محافظة البصرة عن جاهزيتها لتضييف مباريات المنتخب ‏الوطنيّ ضمن تصفيات مونديال 2022 .‏. وقال مدير مكتب المحافظ عماد عبد الخالق العيداني :» ان اجتماعا عقد مع مع ‏الجهات المعنية لبحث استعدادات المحافظة لتضييف مباريات المنتخب الوطنيّ ضمن ‏تصفيات كأس العالم «.‏

واضاف :» ان كل الجهات طرحت خططها الخاصة كل حسب ‏اختصاصه ومهامه، لإنجاح تضييف المباريات بما فيها مباراة اليوم امام هونغ كونغ، وناقشنا توجيه محافظ البصرة اسعد العيداني بخصوص دخول السيارات إلى ‏مواقفها بشكلٍ مجانيّ، وأعددنا خطة أمنية محكمة بهذا الشأن «. ‏

أكَّد علي عدنان، لاعب المنتخب العراقي، أنَّ الرحلة الشاقة من كندا للبصرة لن تضعف من عزيمته لتقديم مباراة كبيرة أمام هونج كونج، وقال عدنان: «عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية. اكتملت صفوف المنتخب والصورة ستكون واضحة للمدرب بغية وضع اللمسات الأخيرة قبل المباراة».وبيَّن «عانيت كثيرًا من أجل الالتحاق ببعثة المنتخب، والحضور في وقت مبكر؛ حيث خضت رحلة شاقة تقترب من 25 ساعة طيران، لكن هذا واجبي من أجل تمثيل بلدي، ونطالب جماهيرنا بمساندتنا في المباراة».

واعرب اللاعب علاء عبد الزهرة عن سعادته بالعودة لتمثيل المنتخب واصفا المهمة بالواجب الوطني، وأكد ضرورة تقديم كل ما لديه من أجل إسعاد الجماهير العراقية.وقال عبد الزهرة في إن الاستعدادات جارية على قدم وساق لمباراة اليوم أمام هونج كونج.

وأوضح: «فريقنا في أتم الجاهزية لخوض اللقاء المهم الذي يعد الأول في الملاعب العراقية بعد رفع الحظر كونه ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم (2022) وأمم آسيا (2023).. وأضاف: «نحن عازمون على خطف نقاط المباراة، وسنصب جل تركيزنا من أجل الفوز وإسعاد الجماهير العراقية»، لافتا إلى أن المنتخب مطالب بجمع 6 نقاط من المباراتين المقبلتين أمام منتخبي هونج كونج وكمبوديا للحفاظ على حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل للتصفيات النهائية.

يشار إلى أن علاء عبد الزهرة خرج من حسابات الجهاز الفني للمنتخب في وقت سابق، رغم تتويجه بلقب هداف الدوري العراقي، في الموسم الماضي.

إلى ذلك، وصف مدرب منتخب هونغ كونغ، المحترف الفنلندي مكسي باتيلاينين، الذي يقود فريقه منذ 8 سنوات، انه قام بتجهيز فريقه بالنحو الامثل لمباراة اليوم امام المنتخب العراقي، مؤكدا ان الجهاز الفني سعى إلى تجهيز اللاعبين فنيا ونفسيا للمواجهة التي ستقام في ملعب البصرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

واشاد في احاديث صحفية انه تابع مباريات المنتخب العراقي ووجد لديه لاعبين يملكون مهارات فنية عالية، لكن العراق يفتقد إلى الاستقرار في التشكيلة التي يلعب بها تحت اشراف مدربه المحترف السلوفيني كاتانيتش، مبينا انه سيعتمد طريقة مغلقة في اللعب والتركيز على اللعب الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة الخاطفة، وسنعمل على نقل الكرات إلى الاطراف في اللعب لكي نخلق فراغات في صفوف الدفاعات العراقية بحثا عن اصابة الشباك. وذكر المدرب المحترف، ان خسارته للمباراة الاولى امام إيران لا تعني ان فريق هونغ كونغ لم يكن جيدا، لكن هنالك فوارق في الاداء الفني للاعبين، سيما الجانب الإيراني المتميز بخبراته الطويلة ولاعبيه الذين يعتمد عليهم واغلبهم محترفين في دوريات متقدمة، في حين يلعب منتخب هونغ كونغ بعناصر شبابية تتسلح بالاصرار والالسعي إلى تأكيد الوجود في رحلة التصفيات الاسيوية.