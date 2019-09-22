  • الأحد , 22 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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التعليم تمدد التقديم على استمارة القبول المركزي إلى 29 أيلول

شؤون عراقية
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فرصة جديدة لخريجي الاعدادية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي امس الاحد، تمديد التقديم على الاستمارة الالكترونية للقبول المركزي إلى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل.
وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة إيهاب ناجي عباس في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه إنه “تقرر تمديد التقديم على استمارة القبول المركزي في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2019-2020 لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل والموافق الـ29 من ايلول الجاري “.
وأضاف ان “قرار تمديد التقديم على استمارة القبول جاء لإتاحة الفرصة للطلبة الذين لم يتسن لهم التقديم”، مؤكدا ان “التقديم سيكون على موقع البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org)”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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