انطلاق عملية إرادة النصر الخامسة غرب الأنبار

بغداد – الصباح الجديد

انطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش، اليوم الأربعاء، بعمليات إرادة النصر الخامسة في محافظة الانبار للقضاء على فلول داعش.وقال اعلام الحشد في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه، أن، “قوات الحشد الشعبي وقوات الجيش وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية، انطلقت، صباح اليوم، بعمليات إرادة النصر الخامسة في محافظة الانبار للقضاء على فلول داعش الإرهابي من خلال تطهير غرب وجنوب غرب قضاء الرطبة”.

وكان قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، قد استطلع أمس الثلاثاء، قاطع المسؤولية جويا، تمهيدا لانطلاق العمليات.