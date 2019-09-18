  • الأربعاء , 18 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • آخر الأخبار
  • انطلاق عملية إرادة النصر الخامسة غرب الأنبار

انطلاق عملية إرادة النصر الخامسة غرب الأنبار

آخر الأخبار
0 تعليق
175 views

بغداد – الصباح الجديد

انطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش، اليوم الأربعاء، بعمليات إرادة النصر الخامسة في محافظة الانبار للقضاء على فلول داعش.وقال اعلام الحشد في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه، أن، “قوات الحشد الشعبي وقوات الجيش وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية، انطلقت، صباح اليوم، بعمليات إرادة النصر الخامسة في محافظة الانبار للقضاء على فلول داعش الإرهابي من خلال تطهير غرب وجنوب غرب قضاء الرطبة”.

وكان قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، قد استطلع أمس الثلاثاء، قاطع المسؤولية جويا، تمهيدا لانطلاق العمليات.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة