البتروكيمياوية تؤهل معمل المستلزمات المدرسية في التاجي

الزوراء توقع عقدا لتأهيل مستلزمات انتاج الطاقة الكهربائية

بغداد _ الصباح الجديد :

كشفت الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في محافظة البصرة عن توقيع عقد استثمار مع شركة دار الفوز (قطاع خاص محلي) لتأهيل وتطوير معمل المستلزمات المدرسية في التاجي التابع لها في محافظة بغداد.

واكد مدير عام الشركة المهندس عقيل عبدالزهرة ان العقد سيعمل على استغلال وتدوير مخلفات الورق والكارتون لغرض تصنيعها من جديد ، مشيرا الى ان الشركة المستثمرة ستقوم بموجب العقد بتأهيل المعمل واضافة خطوط انتاجية جديدة لصناعة وانتاج الدفاتر المدرسية وبنود الورق (A4) والكارتون واطباق البيض وغيرها واعادة تحريك عجلة الانتاج فيه وتشغيل العاملين وتأمين رواتبهم ومستحقاتهم الوظيفية ، مفصحا عن مفاوضات تجري مع شركات اخرى لتأهيل وتطوير معمل ورق ميسان ومعمل ورق البصرة.

واضاف المدير العام بأن لدى الشركة مشاريع مستقبلية تسعى لاقامتها على وفق عقود المشاركة مع شركات عربية وعالمية رصينة لانشاء معامل جديدة وتشغيل الايدي العاملة وتوفير الموارد المالية ، لافتا بهذا الصدد الى مشروع انشاء معمل لانتاج حامض الهيدروكلوريك في موقع الشركة في البصرة حيث تدرس الشركة امكانية اقامة هذا المعمل بالشراكة مع احدى الشركات البحرينية التي قدمت طلبا بهذا الخصوص.

وبين المدير العام أن الشركة تدرس ايضا مشروع انشاء معمل للمضافات والمواد الكيمياوية بالشراكة مع احدى الشركات الاماراتية الى جانب دراسة عرض لشركة كويتية لانشاء مشروع في معمل ورق البصرة لانتاج مختلف المواد التي تدخل في تعبئة وتعليب وتغليف المواد الغذائية ، مؤكدا ان ابواب الشركة مفتوحة لاستقبال جميع الشركات المحلية والعربية والعالمية التي ترغب بالتعاون وعقد اتفاقات شراكة معها لاقامة مشاريع وتأسيس صناعات جديدة للارتقاء بالواقع الصناعي والانتاجي لشركة البتروكيمياويات واعادة مجدها السابق.

على صعيد متصل كشفت شركة الزوراء العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن توقيع عقد مشاركة مع شركة (ITET) السويدية في مجال انتاج وصيانة وتأهيل مستلزمات انتاج الطاقة الكهربائية.

واكد مدير عام الشركة المهندس هادي علي طه اهمية ابرام هذا العقد للدخول في مجال انتاج الطاقة الكهربائية بعد الدخول والعمل في مجالات النقل والتوزيع للطاقة الكهربائية ، مشيرا الى ان العقد يقضي بانشاء خط انتاجي متكامل في موقع التحدي التابع للشركة كخطوة اولى لغرض انتاج المواد والمستلزمات التي تحتاجها عمليات انتاج الطاقة الكهربائية اضافة الى نقل التكنولوجيا وتدريب الملاكات ، مؤكدا حرص الشركة على تطوير وتوسيع امكانياتها وقدراتها لدعم قطاع الكهرباء وتلبية احتياجات مديريات وزارة الكهرباء في انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

الى ذلك اعلنت الشركة العامة لصناعة الاسمدة الجنوبية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في محافظة البصرة عن تجهيز شركة التجهيزات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة باكثر من (70) الف طن من سماد اليوريا خلال ثلاثة اشهر فقط.

وافاد مدير عام الشركة السيد خالد كاظم الحسن ان الشركة جهزت شركة التجهيزات الزراعية بكميات تجاوزت الـ(70) الف طن من سماد اليوريا خلال اشهر حزيران وتموز واب الماضي ، مؤكدا استمرار عملية التجهيز على وفق اجراءات وخطوات عملية جرى اتخاذها لغرض تنفيذ جميع العقود والايفاء بالالتزامات التعاقدية لتجهيز منتج سماد اليوريا بمواصفات قياسية عالية وخاضع لفحوصات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.