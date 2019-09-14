حيوانات ضحايا “الشعوذة” في كولومبيا

الصباح الجديد – وكالات:

ضبطت السلطات الكولومبية في بوغوتا أجزاء تعود لأكثر من ألف حيوان، كانت تستعمل في صنع تمائم للشعوذة.

وكانت أسنان وأعضاء وجلود تابعة لنحو1400 حيوان، اصطيد في الأمازون أو في مناطق أخرى من كولومبيا، تباع في متاجر بمركز تجاري يقع في حي لا كانديالاريا، وسط العاصمة.

وقال المكلف بشؤون البيئة في بلدية بوغوتا، أوسكار لوبيز “هذه القطع المستعملة بنحو أساسي خلال ممارسة طقوس وشعائر، كانت تباع بطريقة مخالفة للقانون”.

وكشف مصدر في وزارة البيئة، أن هذه القطع كانت تُشترى من “مجموعة متنوعة من الأشخاص، لأغراض الشفاء أو ممارسات الشعوذة. وكان البعض يضعها على شكل تمائم للاتقاء من الطلقات النارية والسرقات والقتل وشتى أنواع الشرور”.

وشملت المضبوطات 128 سنا عائدة لحيوانات ثديية، و23 قائمة لحيوانات التابير، وجمجمة فهد و12 سلسلة مصنوعة من أعضاء قردة وريش ببغاوات وجلود أفاع.

ويعاقب القانون في كولومبيا تجار الحيوانات البرية بالسجن لمدة قد تصل إلى ثماني سنوات، فضلا عن تغريمهم مبالغ طائلة.