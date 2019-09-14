محافظ الديوانية يعلن خطة خدمات موسعة

اكد ضرورة التعاون لبناء مستقبل افضل

الديوانية – الصباح الجديد :

أعلن محافظ الديوانية زهير الشعلان عن قرب موعد انطلاق خطة خدمية موسعة تهدف الى الارتقاء بواقع الخدمات العامة باشراك جميع الدوائر الخدمية مشيرا الى مساع حثيثة تبذلها الحكومة المحلية للقضاء على الأزمات التي يتعرض لها القطاع الخدمي نتيجة التراكمات وقلة الموارد المالية مؤكدا سعيه لرفد القطاعات الأخرى بمشاريع تنموية وحملات تأهيل من بينها الخطة التي سلم ملفها الى رئيس البرلمان العراقي للنهوض بواقع القطاع الزراعي .

وأفاد الشعلان في حديثه للصباح الجديد ان الفترة القليلة التي تسلم بها منصب محافظ الديوانية وبرغم قصرها اتاحت أمامه العديد من الفرص للتعرف على واقع المحافظة بشكل اكبر من السابق الأمر الذي جعله يباشر بوضع الخطط المناسبة لتأهيل كافة القطاعات بالتنسيق مع مدراء الدوائر المعنية خصوصا قطاع البلديات .

واوضح المحافظ ان اغلب مناطق محافظة الديوانية تعاني من نقص في الخدمات بسبب تراكمات التلكؤ وغيرها من الأسباب الأمر الذي جعله يباشر بإطلاق حملة خدمية موسعة يتم من خلالها تأهيل المناطق بشكل منفصل عبر تكريس الجهد في منطقة واحدة لحين إنجازها خدميا بشكل كامل ليتم بعد ذلك الانتقال الى منطقة أخرى لضمان حصر الجهد الخدمي لجميع الدوائر وعدم تشتيته وان الأعمال ستشمل طمر المسطحات المائية وتاهيل الأرصفة والمتنزهات ورفع التجاوزات وتبليط الشوارع وتزيين الجدران الوسطية وتوسعة لبعض الشوارع المهمة وغيرها من أعمال خدمية يحتاجها المواطنين .

وأكد محافظ الديوانية على تنفيذ خطط خدمية أخرى في كافة القطاعات خصوصا قطاع الكهرباء وقطاع الماء وقطاع المجاري وقطاع الاتصالات لغرض توفير ما أمكن من خدمة لطالما افتقر لها ابناء الديوانية مشيرا الى شمول كافة الأقضية والنواحي في خطة الخدمات الموسوعة وبشكل مكثف لرفع العناء عن كاهلهم خصوصا وان اغلب الأقضية والنواحي والقرى تفتقر لابسط أنواع الخدمات وهو ما يعد مشكلة يتوجب علينا تجاوزها بالسرعة الممكنة لإعطاء كل ذي حق حقه .

وكشف الشعلان عن جهود حثيثه تبذلها الحكومة المحلية للرقي بواقع القطاع الزراعي من خلال توفير جميع أنواع الدعم للفلاحين بما في ذلك الإرشادات والمستلزمات الضرورية ، مبينا انه سلم رئيس مجلس النواب خطة موسعة لرفد القطاع الزراعي في الديوانية خصوصا وأنها من المحافظات المعروفة بطابعها الزراعي وان الخطة التي حملت اسم – لنجعل من الديوانية عاصمة العراق الزراعية – أعدت بعناية فائقة ومشبعة بالتفاصيل الدقيقة بخصوص تنفيذ الخطة وضمان نجاحها متوقعا ان تنفذ هذه الخطة التنموية في العام القادم بحسب ما امد له رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي .

وأكد محافظ الديوانية انه حث خلال اجتماعه الأخير كافة مدراء الدوائر خصوصا الخدمية على ضرورة الاستعداد بشكل كامل لإنجاز الخدمات في مختلف المناطق السكنية قبل حلول فصل الشتاء لغرض التغلب على الأزمات التي تنتج عن الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة والتي تؤثر على حركة المواطنين وتتسبب بأضرار في كثير من القطاعات خصوصا القطاع الزراعي مؤكدا على ضرورة تعاون المواطنين مع حكومتهم المحلية لبناء مستقبل افضل خصوصا وان الديوانية بحاجة الى المزيد من الجهد والعمل .