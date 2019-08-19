شركة “أمازون” تعتزم التبرع بمنتجاتها غير المباعة

أعلنت شركة “أمازون” العالمية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت عن نيتها إطلاق برنامج جديد للتبرع بمنتجاتها غير المباعة والمخزنة في المستودعات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن برنامج FBA Donations الجديد الذي ستتبعه الشركة سيمكن شركاءها الموجودين في الولايات المتحدة وبريطانيا من التبرع بالبضائع المخزنة التي لم يتمكنوا من بيعها لصالح هيئات ومنظمات خيرية.

وأشارت “أمازون” إلى أن البرنامج الجديد الذي ستعتمده من بداية سبتمبر المقبل سيقلص من كمية البضائع المخزنة في مستودعاتها، وسيوفر فرصة لمئات الآلاف من الناس للحصول على أشياء قد يحتاجونها بدلا من إتلاف تلك السلع والتخلص منها، كما سيسهم في مساعدة المحتاجين.

وأوضحت أن البرنامج الجديد لن يكون إلزاميا لشركائها ومروجي بضائعها، كما أنه معتمد في أميركا والولايات المتحدة أولا كونهما من أكبر مراكز البيع، لكنه قد يمتد قريبا إلى عدد من البلدان الأخرى.

وكانت إحصائيات سابقة قد أشارت إلى أن “أمازون” تتلف ملايين المنتجات غير المباعة كل عام، وفي العام الفائت فقط تخلصت من 3 ملايين من منتجات لم تبعها في فرنسا وحدها.