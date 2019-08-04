محمود موسى: مواهب الأثقال تعلن جاهزيتها للبطولات المقبلة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تتواصل تدريبات المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية برفع الأثقال، بواقع 4 وحدات أسبوعيا، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة، وبحسب عضو الملاك التدريبي للمركز الوطني، محمود موسى هادي، فان الرباعين يستعدون بثقة للمشاركة في البطولات المقبلة، بفضل الالتزام بالتدريبات والتشجيع من الملاكات التدريبية العاملة في المركز الوطني باللعبة.

واشار إلى انه يشرف على اعداد رباعين واعدين لفئات 2004/2008، مؤكداً ان الوحدات التدريبية التي يحصلون عليها تتناسب مع اعمارهم بحسب الخطة الفنية التي يضعها المركز الوطني للأثقال لتطوير امكانات الرباعين الواعدين.

وقال: لدينا في امركز الوطني تعاونا كبيرا مع نادي أمانة بغداد والنادي العربي الذين يحرصون على الاستفادة من طاقات مواهب المركز الوطني والحاق اللاعبين المتميزين بصفوف تشكيلات فرقهم للمشاركة في البطولات التي ينظمها الاتحاد المركزي للعبة.

واوضح ان التحضير متواصل والمستويات الفنية تشهد تقدما لدى الرباعين، فالمركز الوطني للعبة، يسعى ليقدم ابطال يواصلون التفوق على طبلات المنافسة وصولاً إلى صناعة البطل الأولمبي.. وبين ان البطولات التي ينظمها المركز الوطني في كل سنة تشهد تنافساً مثيراً بين الرباعين، سيما بين رباعي المركز الوطني ومركز بدرة للفوز بأوسمة النصر وكؤوس المراكز المتقدمة.