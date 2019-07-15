إعادة تفعيل ترخيص (IATA) لشركات السياحة والسفر في العراق

بعد توقف دام قرابة ٢٨ سنة..

بغداد _ الصباح الجديد :

عقدت سلطة الطيران المدني العراقي امس الاثنين، اجتماعا مع اتحاد الناقلين الجويين الدولي (IATA) وبحضور اتحاد شركات السفر والسياحة في العراق، لمناقشة إعادة تفعيل برنامج ترخيص (IATA) لشركات السفر والسياحة في العراق الذي توقف منذ عام ١٩٩١.

وقال مدير عام السلطة علي خليل: ان هذا البرنامج سيمّكن شركات السفر والسياحة العراقية من الإستفادة من السوق العالمية للطيران، لافتا الى انه سيرتقي بمعايير عمل هذه الشركات بالشكل الذي ينعكس ايجابا على تطور إجراءات الطيران في العراق وتقديم الخدمات التجارية العالمية لشركات الطيران والمسافرين للوصول إلى مستويات مقبولة لهذه الشركات. وأكد خليل ان سلطة الطيران المدني تنسق حاليا مع الجهات المعنية لتطبيق هذا البرنامج خلال المرحلة المقبلة.