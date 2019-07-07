فيدرر يدخل تاريخ ويمبلدون برقم قياسي جديد

لندن ـ وكالات:

حقق السويسري روجيه فيدرر، رقمًا قياسيًا جديدًا بعد تأهله لدور الـ16 ببطولة ويمبلدون للتنس، وذلك عقب فوزه على الفرنسي لوكاس بويلي، بثلاث مجموعات نظيفة، أول أمس، في الدور الثالث من البطولة.

وتعد هذه هي المرة الـ17 التي يصل فيها فيدرر للأسبوع الثاني في بطولة الجائزة الكبرى (جراند سلام) التي تقام على الملاعب العشبية، ليتفوق على جيمي كونورز كأكثر لاعب تأهل للدور الرابع بالبطولة محققا انتصاره الـ98 في بطولة ويمبلدون.

وحقق فيدرر انتصاره رقم 350 في بطولات الجائزة الكبرى الأربع وهو عدد انتصارات لم يحققه أي لاعب بالبطولات المفتوحة.ويلتقي فيدرر بعد فوزه على بويلي بواقع (7 / 5) و(6 / 2) و(7 / 6)، في الدور المقبل مع الإيطالي ماتيو بيرتيني الذي تغلب على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان.

واستطاع منافسه الإسباني رافايل نادال العبور إلى دور الـ16 بسهولة بعد تغلبه على الفرنسي جو ويلفريد تسونجا (6 / 2) و(6 / 3) و(6 /2).. واستطاع نادال أن يكسر إرسال تسونجا في مناسبتين ليهيمن على المجموعة الأولى التي أنهاها في 33 دقيقة، بينما أنهى المباراة كلها في ساعة و48 دقيقة.

ويلتقي نادال في الدور المقبل، اليوم الإثنين، مع الفائز من المباراة التي تجمع بين البريطاني دان إيفانز والبرتغالي جواو سوزا.. وقال نادال “لعبت بشكل رائع. بصراحة أشعر براحة كبيرة. من المهم بعد هذه القرعة الصعبة أنني استطعت إيجاد طريقي للوصول إلى الاسبوع الثاني في البطولة. هذا يعطيني شعورًا إيجابيًا”.