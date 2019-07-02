روسيا تدعم قطاعها الزراعي بإجراء جديد

الصباح الجديد ـ وكالات:

تسعى روسيا إلى تعزيز موقعها في سوق الحبوب العالمية، وفي هذا الإطار قررت حكومتها تمديد الإعفاء من الرسوم المفروضة على صادرات القمح حتى 1 تموز 2021.

ووفقا لمرسوم نشر على الموقع الرسمي للحكومة الروسية فإن القرار سيسهل تصدير منتجات القطاع الزراعي – الصناعي.

وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال فعالية الخط المباشر مع المواطنين، إن من المتوقع أن تتضاعف صادرات روسيا الزراعية في السنوات الخمس المقبلة لتصل قيمتها إلى 45 مليار دولار.

وأضاف أن روسيا ضمنت الاكتفـاء الذاتـي فـي مجـال الحبـوب، كذلــك أوعـز الرئيـس بإنشاء علامة تجارية روسيـة للمنتجات «الخضراء»، أي المنتجـات غيـر المعدلـة وراثيـا.

وتصدرت روسيا في العام 2016 دول العالم من حيث صادرات القمح، ومنذ أوائل العقد الأول من القرن الواحد والعشرين تضاعفت حصة البلاد في سوق القمح العالمية بنحو 4 أضعـاف.

وبشكل عام زاد إنتاج المنتجات الزراعية في روسيا خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 20% وفقا لوزارة الزراعة، وسط توقعات أن تدخل روسيا قريبا لائحة أكبر 10 دول مصدرة للمنتجات الزراعية في العالـم.