المركزي: 15 مليار دينار لتأسيس «التأمين التكافلي الاسلامي»

بغداد الصباح الجديد:

أعلن البنك المركزي العراقي، أمس الاحد، شروعه بتأسيس شركة التأمين التكافلي الخاصة بالمصارف الاسلامية بالتعاون مع ديوان التأمين وبرأس مال قدره 15 مليار دينار بمشاركة جميع المصارف الاسلامية.

وذكر بيان للبنك، ان «البنك أصدر ضوابط التكافل الخاصة بالشركة طبقا لمعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI».

وعدّ المركزي أن «شركة التأمين التكافلي تمثل الهدف الستراتيجي الثاني للخطة الستراتيجية الشاملة لهذا البنك في تطوير الصناعة المصرفية الاسلامية وتعاملاتها، للفترة بين 2016 – 2020».

وشدد البنك على ان «هذه الخطوة ستمهد لانتقاله اخيرة نحو اسواق رأس المال الاسلامية من خلال اصدار قانون صكوك الاستثمار استكمالا لحلقات الاقتصاد الاسلامي في العراق».

وأشار الى ان «هذه الشركة خاضعة لقانون تنظيم أعمال التأمين رقم 10 لعام 2005 وقانون المصارف الاسلامية رقم 43 لسنة 2015».

في السياق، أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع قيمة مبيعات العملة الأجنبية بشكل طفيف في المزاد المنعقد أمس الأحد، إلى 204.69 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد يوم الخميس الماضي؛ والبالغة 204.43 مليون دولار، بزيادة قيمتها 260 ألف دولار.

وبلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي، في المزاد المنعقد بمشاركة 34 مصرفاً، إضافة إلى شركة تحويل مالي واحدة.

وأضاف المركزي، أن المبيعات المنفذة هي نتائج يوم غدا (اليوم) الاثنين، مبينا أن إجمالي البيع الكلي بلغ 232.41 مليون دولار.