نقابة الأطباء تلزم من تمثلهم والصيادلة باعتماد الوصفات الكترونيا للحد من التلاعب بالمرضى

للحد من العمولات والتشفير بينهما

بغداد – الصباح الجديد:

قررت نقابة الأطباء إلزام الأطباء باعتماد الوصفات المطبوعة الكترونيا لمنع التشفير الذي يحصل فيها.

وقال نائب نقيب الأطباء جاسم الموسوي في تصريح تابعته الصباح الجديد، ” شكاوى عديدة وردت للنقابة من المواطنين بشأن وجود اتفاقات وتشفير بين أطباء وصيادلة في كتابة الوصفات الطبية فضلا عن الصعوبة التي يلاقيها الصيادلة في قراءة الوصفة”.

وأضاف ان ” مجلس النقابة ولحل الإشكاليات والشكاوى الواردة عقد اجتماعا خاصا لمناقشة موضوع الوصفات الطبية”، مشيرا الى ان ” المجلس قرر خلال الاجتماع إلزام الأطباء في العيادات الخاصة كتابة الوصفة الطبية طباعة الكترونيا واعتماد آلات طابعة في العيادات اعتبارا من الأول من آذار المقبل”.

وتابع، ان “المجلس أوصى بقراره الصيدليات بعدم صرف اي وصفة طبية غير مطبوعة وغلق عيادة الطبيب الممتنع عن طباعة الوصفة بعد التاريخ المحدد للقضاء على التشفير بالوصفات وتسهيل عمل صرف الدواء “.

ولفت الى ان ” مجلس نقابة الأطباء يعمل ضمن مشروع متكامل للسيطرة على الوصفات الطبية “، مبينا ان ” الجزء الثاني من الحملة سيكون باعتماد تسلسلات لرقم الوصفة الطبية في كافة العيادات ويكون كل رقم وصفة مسجل في النقابة لمعرفة اسم الطبيب الواصف لها ونوع الدواء”.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى ان بعض الأطباء بات يصف ادوية للمرضى اكثر من المطلوب أحيانا او يفرض عليهم شراء ادوية تنتجها شركات بعينها متفق عليها مع هذا الصيدلي او ذاك نظير عمولات وخدمات مادية للطبيب المعالج.