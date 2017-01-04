الجيش اليمني يشنّ غارات على مواقع الحوثيين في «مأرب» واستمرار المعارك في «أبين»

طائرات «الأباتشي» تهاجم سواحل الحديدة وتعز

متابعة الصباح الجديد:

قًتل ثمانية من الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، جراء قصف شنه الجيش اليمني على مواقعهما في مأرب، وسقط ثلاثة جنود يمنيين أثناء مواجهات مع تنظيم «القاعدة» في محافظة أبين. وشهدت منطقة المخدرة، معارك عنيفة بين القوات الموالية للحكومة من جهة ومليشيات الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى.

واستعاد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مناطق جديدة في محافظة شبوة، وسيطرا على مرتفعات جبلية في صعدة شمال اليمن، وسقط قتلى من الحوثيين وحلفائهم في غارات للتحالف العربي. وقتل ثلاثة جنود يمنيين وأصيب عشرة آخرين إثر مواجهات مع مسلحي تنظيم القاعدة في محافظة أبين بجنوب البلاد.

وأعدّ مسلحو «القاعدة»، كمينًا لعناصر ضمن حملة عسكرية موسعة على مناطق جبال المراقشة في المحافظة، التي تعدّ المعقل الرئيسي للتنظيم في جنوب اليمن، منذ مطلع عقد تسعينات القرن الماضي.

وقال مصدر محلي إن الحملة العسكرية، التي انطلقت، جاءت في ضوء معلومات استخباراتية عن تمركز تلك العناصر المتطرفة في تلك المناطق وتخطيطها لمداهمة مدن وبلدات محافظة أبين شاركت فيها طائرات «الأباتشي» التابعة لقوات التحالف، في المحافظة، التي جرت استعادة السيطرة عليها من قبل قوات الجيش اليمني، منتصف العام الماضي.

وبحسب المصدر، فإن الحملة تهدف إلى تطهير المنطقة من تلك الجماعات، التي يعتقد أنها تتلقى أموالًا وأسلحة من جهات نافذة في صنعاء.

وتعدّ منطقة جبال المراقشة واحدة من أهم معاقل «القاعدة» في جنوب اليمن، منذ مطلع عقد تسعينات القرن الماضي، عندما لجأ إليها المتشددون العائدون من أفغانستان الذين نفذوا سلسلة عمليات متطرفة، ضد المصالح الأجنبية في اليمن. ومنذ أكثر من عام، والحكومة الشرعية تنفذ حملات عسكرية واسعة النطاق لمداهمة المدن والمناطق التي تسيطر عليها «القاعدة»، والتي يعتقد أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح سهل لها تلك السيطرة.

وتمكنت السلطات اليمنية الشرعية خلال عام 2016 من طرد «القاعدة» من محافظتي حضرموت وأبين، وأجزاء واسعة من محافظة شبوة، غير أن التنظيم أبقى على وجود له في بعض المناطق الجبلية الوعرة في أبين وشبوة.

وهاجمت طائرات «الأباتشي»، التابعة لقوات التحالف مواقع الحوثيون الانقلابية في مدن وبلدات على ساحل البحر الأحمر، غرب البلاد، وتحديدًا مدن الحديدة والخوخة.

وأكدت المصادر أن الغارات المكثفة التي نفذتها المروحيات، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في المدن المستهدفة. وقالت المصادر إن المناطق التي شنت «الأباتشي» غاراتها عليها، كانت عبارة عن ثكنات عسكرية على السواحل، وتعزيزات بالعتاد والسلاح والجند وصلت من مناطق مختلفة تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية.

ويواصل الحوثيون قصفها للأحياء السكنية ومواقع الجيش اليمني في مختلف الجبهات، إضافة إلى قصّفها مستشفى تعز للعظام في منطقة بير باشا، غرب المدينة، وسقط على أثرها قتيل وعدد من الجرحى، بينهم أطفال. وبينما يستهدف الحوثيون الأحياء السكنية، وتجدد محاولاتها التقدم إلى مواقع قوات الجيش اليمني، تصدت الأخيرة لهجمات الحوثيون في حذران ومحيط تبة الخلوة وقرية مانع ومواقع شرق جبل المنعم وغرب جبل هان الاستراتيجي وبير باشا وحي المرور، وأجبرتهم على الفرار بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.